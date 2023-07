Serie B Nazionale: IVPC DelFes Avellino nel girone A, ecco le avversarie Due gironi da 18 squadre: 4 team campani per il nuovo torneo

Il consiglio federale FIP ha ufficializzato gli organici del nuovo campionato, la Serie B Nazionale. La DelFes Avellino parteciperà al girone A con altre tre squadre campane: la Juvecaserta 2021, la Lars Virtus Arechi Salerno e la Geko PSA Sant'Antimo.

Le partecipanti sono 36 con due gironi da 18 (ovest/est)

Girone A: DelFes Avellino, Lissone Interni Brianza Casa Basket, Juvecaserta 2021, BPC Virtus Cassino, Logiman Pallacanestro Crema, Rimadesio Pall. Aurora Desio, Pall. Fiorenzuola 1972 Bees, SAE Scientifica Legnano Basket Knights, Libertas Livorno 1947, Pielle Livorno, Gema Pallacanestro Montecatini, Fabo Herons Montecatini, Paffoni Fulgor Omegna, Bakery Basket Piacenza, Solbat Golfo Piombino, NPC Rieti, Lars Virtus Arechi Salerno, Geko PSA Sant'Antimo

Girone B: Lions Bisceglie, Caffè Mokambo Chieti Basket 1974, Ristopro Janus Basket Fabriano, Blacks Raggisolaris Faenza, Andrea Costa Imola, Virtus Imola, General Contractor Basket Jesi Academy, Luxarm Virtus Lumezzane, Gemini Basket Mestre 1958, Logimatic Group New Flying Balls Ozzano, Antenore Energia Virtus Basket Padova, OraSì Basket Ravenna, Liofilchem Pallacanestro Roseto, Tecnoswitch Pallacanestro Ruvo di Puglia, Allianz Pazienza Cestistica San Severo, Rucker San Vendemiano, CJ Basket Taranto, Civitus Allianz Pallacanestro Vicenza 2012

Gli argomenti trattati dal consiglio federale FIP

Finale Playoff Scudetto in 5 gare

Il Consiglio Federale ha ratificato il nuovo format per la serie Finale playoff scudetto di Serie A. Dalla stagione 2023-24 la serie finale sarà al meglio delle cinque partite e non più delle sette.

Stop ai tesseramenti prima dei playoff

Dalla stagione 2023-24 non saranno più permessi tesseramenti prima della fase dei playoff

EuroBasket Women 2025

La FIP presenterà la propria candidatura per ospitare in Italia uno dei quattro gironi di EuroBasket Women 2025, il Campionato Europeo femminile Senior.

COM.TE.C.

A seguito del parere favorevole espresso, per quanto di competenza, dalla Commissione Tecnica di Controllo, dalle rispettive Leghe riconosciute e dalla Commissione Impianti Sportivi, il Consiglio Federale ha provveduto a definire gli organici dei Campionati di Serie A e A2 maschili e A1 femminile.

Variazione di Bilancio

E’ stata approvata la seconda nota di variazione al Bilancio di Previsione 2023

Report di Sostenibilità 2021-2022

È stato presentato il Report di Sostenibilità 2021-2022 che sarà disponibile online sul sito FIP dalla prossima settimana.