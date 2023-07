Basket: la nuova Scandone in B Interregionale, ecco il girone e le avversarie Parteciperanno 96 squadre al nuovo campionato, il quarto livello dei tornei italiani

A oggi si presenta come Pallacanestro Solofra con il titolo di categoria rilevato dalla Virtus Arechi Salerno, ora in B Nazionale con i diritti della Real Sebastiani Rieti (i laziali parteciperanno alla Serie A2 con il titolo ceduto dalla Pallacanestro Mantovana), ma presto il nome del club conciario diventerà Scandone Avellino. È l'operazione determinata da Marco Trasente.

Il titolo della Virtus Arechi Salerno per Solofra diventerà Scandone

L'imprenditore irpino, che nel novembre 2022 si è aggiudicato l'asta di logo, denominazione e beni dello storico club cestistico, dichiarato fallito nel luglio 2021, ha firmato l'accelerazione aprendo al progetto della nuova Scandone con l'annata sportiva 2023/2024. La Pallacanestro Solofra ha acquisito il titolo della società di Salerno e parteciperà alla Serie B Interregionale, uno dei due nuovi tornei creati con la riforma FIP, quarto livello dei campionati di basket in Italia. Nei prossimi giorni è previsto il cambio di denominazione dell'ASD Pallacanestro Solofra in Felice Scandone.

Il girone in cui è stata inserito il nuovo club

Solofra (Scandone) è stata inserita nel girone G della B Interregionale con Angri, Adria Basket Bari, Benevento, Dinamo Brindisi, Basket Corato, Sveva Lucera, Marigliano, Mola, Virtus Molfetta, Action Now Monopoli, Power Basket Salerno. Il quarto livello nazionale avrà un format da 96 squadre, divise in 4 conference da 24 e in 8 gironi da 12. Nei prossimi giorni sarà più chiaro il discorso di stagione regolare e post season.

Il format in attesa di ufficialità

In ogni conference ci sono due gironi da 12. La prima regular season è di 22 gare che porterà a tre poule da 8. Nel gruppo gold ci saranno i team dal primo al quarto posto dei due gironi, nel gruppo silver le squadre dalla quinta all'ottava posizione, nel gruppo bronze i team dal nono al dodicesimo posto. Ci saranno altre 8 partite per squadra andata e ritorno contro le avversarie dell'altro girone. Alla fine delle poule i team gold e silver andranno ai playoff per giocarsi la promozione in Serie B Nazionale (una per ogni conference, quindi 4). L'ultima classificata bronze retrocederà direttamente nella Serie C, mentre le squadre dal quarto al settimo posto dovranno giocarsi nel playout la chance di evitare le due retrocessioni per conference.