DelFes Avellino: ecco la prima avversaria nella Supercoppa di Serie B Nazionale La formula, gli accoppiamenti del primo turno per la competizione precampionato

Riforma del torneo con la divisione tra Serie B Nazionale e Serie B Interregionale e si conferma la Supercoppa per il terzo livello dei campionati italiani. Ecco, quindi, la Supercoppa LNP di Serie B Nazionale che vedrà la partecipazione delle 36 squadre che prenderanno parte al campionato. Nel primo turno la DelFes Avellino affronterà in trasferta la BPC Virtus Cassino. Il match è in programma sabato 9 settembre.

La formula

I team "sono inseriti in un tabellone, con turni in gara unica, ad eliminazione diretta. La squadra con migliore posizione, in riferimento alla stagione 2022/23, gioca ogni turno in casa. Nel primo turno le squadre vengono ridotte da 36 a 18, nel secondo turno da 18 a 9. Al termine del secondo turno la squadra con la peggior differenza canestri (punti fatti - punti subiti) riguardo alle gare dei primi due turni, viene eliminata: restano quindi 8 squadre. Si disputano poi i quarti di finale, sempre in gara unica; le 4 vincenti accedono alla Final Four, in sede da stabilire".

Supercoppa B - Accoppiamenti Primo Turno

Desio - Brianza

Legnano - Omegna

Piombino - Crema

B. Piacenza - Fiorenzuola

FH Montecatini - GP Montecatini

L. Livorno - P. Livorno

NPC Rieti - VA Salerno

V. Padova - Lumezzane

Mestre - S. Vendemiano

Ozzano - Vicenza

V. Imola - AC Imola

Ravenna - Faenza

Fabriano - Jesi

Chieti - Roseto

Ruvo di Puglia - Bisceglie

S. Severo - Taranto

V. Cassino - DF Avellino

Sant'Antimo - Juvecaserta

Calendario

Primo Turno: sabato 9/9

Secondo Turno: mercoledì 13/9

Quarti di Finale: domenica 17/9

Final Four: sabato e domenica 23-24/9