DelFes Avellino: ecco il colpo Bortolin, sarà il centro della squadra irpina Accordo con il lungo italo-argentino per completare il roster che sarà guidato da coach Crosariol

Matias Bortolin è un nuovo giocatore della DelFes Avellino. Accordo con il centro italo-argentino, classe '93. "Matias è un giocatore top della categoria, con questa pedina chiudiamo il nostro roster. - ha affermato il general manager della DelFes, Antonello Nevola - Mi preme ringraziare la proprietà del club che ci ha permesso di agire nel miglior modo possibile. Crediamo di aver allestito un ottimo organico con il quale ben figurare nel prossimo torneo di Serie B Nazionale. Ci auguriamo che il pubblico ci sia vicino, comprendendo gli sforzi compiuti dalla dirigenza, apprezzando il lavoro che il club sta portando avanti in campo e fuori". “Sono molto felice di far parte di questa squadra. - ha affermato invece Bortolin - Mi sento molto motivato, ho voglia di conoscere tutti i miei compagni e di iniziare a lavorare".

La scheda

"Pivot italo-argentino nato l’11 aprile 1993 a Cordoba, 208 cm per 100kg. Dopo le prime esperienza alla Atenas Córdoba, si trasferisce in Italia al Crabs Rimini. Poi le esperienze in Austria, alla Traiskirchen Lion e in Argentina dove partecipa alla massima serie nazionale. Nella stagione 2020/2021 è protagonista, con la San Giobbe Chiusi, della storica promozione in A2 concludendo la serie play-off con 12,2 punti e 5,6 rimbalzi. Nelle ultime due stagioni veste la casacca della Gemini Mestre. Nell’ultima annata, terminata con la serie play-off contro Orzinuovi, mette a referto 12,7 punti e 8,8 rimbalzi di media in regular season. Con la nazionale argentina, dopo le esperienze nelle categorie under, viene convocato in prima squadra vincendo nel 2013 un bronzo ai campionati americani e l’argento, l’anno successivo a quelli sudamericani".