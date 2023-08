Sandro Abate, ufficializzato il calendario delle amichevoli pre-campionato Si parte l'8 settembre con il Memorial Sandro Abate con la Feldi Eboli

Sale l'attesa per la stagione sportiva 2023/24 di futsal. La Sandro Abate, tra i vari colpi di mercato, continua a gettare solide basi per arrivare al meglio della condizione al prossimo campionato. La società irpina, dunque, ha ufficializzato le gare delle amichevoli, utili a riscaldare i motori. Si parte l'8 settembre con il Memorial Sandro Abate, dove scenderanno in campo insieme alla Feldi Eboli: al PalaSele sarà calcio d'inizio alle 20:30. Soli cinque giorni dopo sarà il momento del test contro l'ASD Canosa, squadra militante in Serie A2. A seguire, sabato 16 settembre, Abate e compagni si sfideranno nel torneo quadrangolare contro l'ASD Bulldog Capurso, l'ASD Giovinazzo e la Pirossigeno Cosenza. Infine, gli ultimi due incontri sono datati 20 e 23 settembre, dove la Sandro Abate incontrerà in amichevole rispettivamente l'Ecocity Genzano e lo Sporting Sala Consilina.

PROGRAMMA PRE-CAMPIONATO

8 SETTEMBRE

Feldi Eboli - Sandro Abate ore 20:30

13 SETTEMBRE

Sandro Abate - ASD Canosa (orario da definire)

16 SETTEMBRE (quadrangolare)

Sandro Abate - ASD Bulldog Capurso, ASD Giovinazzo e Pirossigeno Cosenza (orario da definire)

20 SETTEMBRE

Ecocity Genzano - Sandro Abate (orario da definire)

23 SETTEMBRE

Sandro Abate - Sporting Sala Consilina