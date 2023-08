Sandro Abate, ufficializzato il calendario della stagione 2023/24 Alla quinta giornata gli irpini sfideranno il Napoli. Alla settima, invece, la Feldi Eboli

La Sandro Abate è pronta a tagliare i nastri della nuova stagione sportiva. La Divisione Calcio a 5, dopo aver ufficializzato la composizione della Serie A maschile, ha reso noto il calendario delle gare. Dunque, si inizia il 30 settembre e per i verdeazzurri è subito sfida con l'Olimpus Roma di Marcelinho. Per gli uomini di Piero Basile, si proseguirà con la neo-promossa Olimpia Verona e, dopo, con la Saviatesta Mantova. Alla quarta giornata sarà il momento di sfidare la nuova arrivata Active Network, prima di tornare nuovamente sul parquet del PalaDelMauro per il grande derby contro il Napoli Futsal.

La giornata successiva la Sandro Abate sarà ospite sul campo dell'Italservice Pesaro, prima di godersi altrettante emozioni nel derby contro i campioni d'Italia in carica della Feldi Eboli. All'ottava giornata, Abate e compagni sbarcano in Sicilia per incontrare la Meta Catania, prima di affrontare il primo turno infrasettimanale della stagione il 21 novembre contro la Came Treviso. Dopo soli quattro giorni, testa alla gara con la Ciampino Futsal. A dicembre, la Sandro Abate scenderà in campo ben quattro volte, rispettivamente contro Fotitudo Pomezia, Ecocity Genzano, L84 e, infine, la Pirossigeno Cosenza. A gennaio, l'ultima gara prima del giro di boa è fissata a sabato 6 gennaio contro la Sala Consilina.