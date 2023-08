DelFes Avellino: ecco Bortolin. Rinnovo per Carenza e Venga Prende sempre più forma il roster che sarà a disposizione di coach Crosariol

"Matías is coming", ecco la didascalia alla foto pubblicata dalla DelFes Avellino per l'arrivo di Bortolin all'aeroporto di Capodichino. Per il lungo di Colonia Caroya, classe '93, inizia una nuova avventura dopo il biennio vissuto con il Basket Mestre. Si avvicina la preseason, la preparazione precampionato e il roster della DelFes prende sempre più forma.

L'ala sarà anche il capitano della squadra

Il club del presidente Gennaro Canonico ha ufficializzato la conferma di Giovanni Carenza. "In ala forte la giusta dose di esperienza e conoscenza cestistica, è con noi per il terzo anno di fila e con la fascia di capitano", così la DelFes ha annunciato il rinnovo e il ruolo che avrà all'interno dello spogliatoio per la stagione di Serie B Nazionale dopo aver conquistato con la squadra irpina il pass per il nuovo torneo, il terzo livello dei campionati italiani di pallacanestro. Con Carenza ci sarà anche Marco Venga, prezioso nel cammino del team di coach Andrea Crosariol.

Foto: pagina ufficiale Facebook IVPC DelFes Avellino