DelFes Avellino, Bortolin: "Ai tifosi chiedo di seguirci, ci divertiremo" Prime parole da giocatore della squadra irpina per l'argentino con cittadinanza italiana

Ecco le prime parole da cestista della DelFes Avellino per Matias Bortolin. "Sono arrivato ieri sera, ho trovato una città molto tranquilla come piace a me e alla mia famiglia. - ha affermato il lungo argentino - Ho svolto le visite mediche e, quindi, siamo già proiettati alla prossima stagione. Mi aspetto grandi cose, voglio provare a salire di categoria. È un altro obiettivo che abbiamo messo quest'anno. Non conosco bene tutti i giocatori, ma penso che abbiamo grandi possibilità. Ai tifosi chiedo di sostenerci, di accompagnarci perché penso che ci divertiremo tutti". Così il nativo di Colonia Caroya, classe '93, ha presentato le prime sensazioni all'arrivo in Irpinia dopo il biennio vissuto in canotta Basket Mestre.