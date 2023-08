Addio a Tonino Zorzi: basket italiano in lutto per il Paròn Protagonista da giocatore e da allenatore per decenni nella pallacanestro nazionale

Il mondo della pallacanestro nazionale è in lutto per la morte di Tonino Zorzi. Il "paròn" del basket italiano si è spento all'età di 88 anni. Il goriziano, cestista della Pallacanestro Varese dal 1954 al 1962 e della Nazionale dal '53 al '65, ha iniziato la carriera da allenatore nel 1963 vivendola da head coach fino al 2007 per poi diventare senior assistant fino al 2011. Da allenatore ha conquistato la Coppa delle Coppe con la Partenope Napoli nel 1970, cinque promozioni in Serie A1 e da assistente ha vinto la Coppa Italia 2008 con la Scandone Avellino, allenata anche nella stagione di Serie A2 1997/1998. "Ti voglio ricordare così, orgoglioso di quella palestra dove tutto è iniziato", l'annuncio del figlio Maurizio sui social".

Il comunicato della FIP

"Ci ha lasciati Tonino Zorzi, uomo di grande umanità, cultura e profonda conoscenza dello sport e delle persone. È morto all’età di 88 anni dopo aver ricoperto, da giocatore in poi, tanti ruoli nel basket italiano.Commosso e fortemente colpito per la grave perdita il presidente FIP Giovanni Petrucci, a titolo personale e nome della pallacanestro italiana, è vicino al figlio Maurizio e alla famiglia Zorzi ricordando l’eredità tecnica e umana lasciata da Tonino, dal Paròn, come tutti lo chiamavamo.

È stato uno dei padri della pallacanestro italiana moderna e uno degli allenatori più longevi. Zorzi era stato eletto nell’Italia Basket Hall of Fame, nella categoria allenatori, nel 2010. Ha giocato nella Ignis Varese per otto anni vincendo lo scudetto nel 1961. E’ stato il miglior marcatore della serie A nella stagione 54-55 (con 527 punti realizzati). In Nazionale: 22 presenze, 52 punti realizzati. Ha partecipato al Campionato Europeo di Mosca 1953. In Serie A: 215 gare, 3.948 punti realizzati

Come allenatore: ha allenato in Serie A1 e A2. E’ stato assistente della Nazionale Argento all’Europeo di Roma 1991. Ha vinto 1 Coppa delle Coppe (Partenope Napoli 1970) e 5 Promozioni in Serie A1 (Reyer Venezia 1976, 1981, 1986; Viola Reggio Calabria 1989; Pallacanestro Pavia 1991). Come senior assistant ha vinto la Coppa Italia (Avellino 2008) e l’EuroChallenge (Virtus Bologna 2009)".