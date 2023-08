Lutti Cerullo e Zorzi: il cordoglio dell'ASD Felice Scandone La nota ufficiale del club del presidente Marco Trasente, al lavoro per la Serie B Interregionale

Nei giorni scorsi lo sport avellinese ha detto addio al medico sociale di US Avellino e Società Sportiva Felice Scandone Avellino 1948, Franco Cerullo, e a coach Tonino Zorzi (il Paròn ha vinto da assistente una Coppa Italia 2008, ha conquistato la qualificazione ai gironi di EuroLeague e ottenuto una salvezza in Serie A2 nel 1998). L'ASD Felice Scandone, al lavoro per il campionato di Serie B Interregionale 2023/2024, ha espresso il proprio cordoglio alle due famiglie.

Il comunicato del club di Serie B Interregionale

"Appresa la triste notizia della recente scomparsa del Dott. Franco Cerullo, figura storica all’interno dello staff biancoverde e della scomparsa di Tonino Zorzi, uno dei padri della pallacanestro italiana, il Presidente, insieme allo staff dirigenziale e tecnico e gli atleti tutti della Asd Felice Scandone, sono vicini alle famiglie per le gravi scomparse".