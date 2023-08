DelFes: nasce la società satellite "Avellino Academy Basket" Canonico: "Punta ad allargare la sua platea attraverso una sinergia tra tutti i soggetti coinvolti"

La DelFes Avellino, in collaborazione con la Polisportiva Mercogliano, ha dato vita all'Avellino Academy Basket, società satellite del club guidato dal presidente Gennaro Canonico, che parteciperà ai tornei di Serie D, under 19 gold, under 17 eccellenza, under 15 eccellenza, under 14 e under 13.

Cinque club, ma il desiderio di coinvolgerne altri

"Il progetto Academy non si pone soltanto l’obiettivo di addestrare e produrre giocatori per le squadre senior, una delle primarie intenzioni è voler costituire una cooperazione tra tutte le società del territorio. - si legge nel comunicato della DelFes - Al momento già cinque club hanno aderito al progetto. Sicuramente un punto di partenza, ma non un arrivo, perché c’è il desiderio di voler coinvolgere il maggior numero di società della provincia".

Canonico: "Fondamentali idee e sinergia tra le parti"

"Speriamo altre possano farne parte così da creare il più ampio bacino per il reclutamento e l’addestramento di giovani atleti. - ha spiegato Canonico - In questo momento storico idee e sinergia tra le parti sono fondamentali, l’Avellino Academy Basket punta ad allargare la sua platea attraverso una sinergia tra tutti i soggetti coinvolti".