Del.Fes Avellino, Kelmelis aggregato alla rosa della prima squadra L'ala piccola lituana lo scorso anno ha vinto il campionato di serie C Silver con Lecce

La ASD Del Fes Avellino comunica di aver aggregato alla rosa della prima squadra il giocatore lituano Arminas Kelmelis. Ala piccola di 196 centimetri, classe ’94, lo scorso anno ha indossato la maglia della formazione pugliese LSB Lecce, squadra con cui ha vinto il campionato di Serie C Silver.

Il ragazzo sarà a disposizione di coach Andrea Crosariol per gli allenamenti della prima squadra e disputerà con la compagine dell’Avellino Academy Basket il campionato di Serie D. “Arminas darà una mano per gli allenamenti da qui alla fine della stagione e sarà una delle principali risorse della squadra dell’Avellino Academy Basket – spiega l’assistant coach Del Fes Salvatore Formato –. Nasce come ala piccola, ma può ricoprire anche il ruolo di ala forte ed in Serie D potrà essere utilizzato anche nel ruolo di guardia”.