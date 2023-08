DelFes Avellino, Vasl: "Sono fiducioso. Puntiamo ai playoff" Il play/guardia sloveno presenta così la preparazione della squadra irpina verso la B Nazionale

Prosegue la preparazione della DelFes Avellino verso la stagione 2023/2024 e il campionato di Serie B Nazionale. Domani (ore 18) la squadra irpina ospiterà la Saint Thomas Minnesota University al PalaDelMauro per il primo test precampionato.

Il play/guardia sloveno: "Voglio essere protagonista"

"Questa settimana è stata dura. Abbiamo molti giocatori giovani, ma c'è già una buona chimica. Se dovesse restare per tutta la stagione, senza infortuni... sono fiducioso sin da ora. - ha spiegato il play/guardia della DelFes, Miha Vasl - L'anno scorso è stata la mia prima stagione in Italia, prima a Nardò, poi a Bologna. Non è stata semplice a causa di problemi fisici. Ho scelto di scendere di categoria, facendo quello che potrebbe sembrare un passo indietro, ma per fare meglio dell'anno scorso e poi vedremo cosa accadrà. Avellino? Mi interessa che la mia famiglia stia bene. Avellino è una città piccola, ricorda la mia, mi piace come posto. Dobbiamo essere concentrati e dobbiamo evitare gli infortuni, l'obiettivo sono i playoff. Accedendoci vedremo cosa accadrà".