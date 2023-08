Sandro Abate, Alex ai saluti: ora è ufficiale Il comunicato della società irpina

Quando manca poco più di un mese all'inizio del campionato 2023/24 di futsal, in casa Sandro Abate tengono testa i colpi di scena. Come annunciato già dal capitano Massimo Abate nel corso della sua diretta social, Alex è pronto a lasciare l'Italia e a volare in Spagna. Il pivot, arrivato tra gli irpini durante il mercato dicembrino del 2021, andrà in forza al Barcellona per sostituire l'infortunato Ferrao.

Di seguito, il comunicato ufficiale del club verdeazzurro: "La Sandro Abate comunica che qualsiasi attività di trasferimento del tesserato Yepes Balsalobre avverrà in disaccordo con il nostro sodalizio. Le regole manchevoli in vigenza nel futsal in Italia, ma nei fatti anche a livello UEFA, aiuteranno il passaggio dell’atleta sopra menzionato di ritorno in Spagna, rendendoci parte lesa e passiva della vicenda. Tuttavia la sua sarà una fuga dipesa dalla sua esclusiva volontà, che di fatto ha reso nulli contratti, e ha ben definito lo spessore dei personaggi".