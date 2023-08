DelFes Avellino, Crosariol: "Soddisfatto per il primo test" Finale di 82-78 nel test contro la Saint Thomas Minnesota University

Risultato di 82-78: la DelFes Avellino vince il primo test precampionato. La squadra irpina, al lavoro per il campionato di Serie B Nazionale, ha superato la Saint Thomas University con i parziali di 14-12, 21-18, 22-27 e 25-21. Mercoledì, sempre al PalaDelMauro, la DelFes ospiterà la Diesel Tecnica Sala Consilina con palla a due alle 17.30.

Il coach degli irpini: "In campo con idee seguite dai ragazzi"

La valutazione del test è positiva. - ha spiegato il coach della DelFes, Andrea Crosariol, al termine dell'amichevole - Abbiamo una squadra che ha esperienza di gioco. Abbiamo iniziato da poco, ci mancano energie e concetti, ma siamo andati in campo con delle idee, le hanno seguite molto bene. Lavoreremo sulla difesa e su altri aspetti offensivi, ma sono molto contento per come è andata contro una squadra che ha un livello fisico altissimo, che ha garantito pressione. È stato un test che ci ha aiutato moltissimo".

"Il sistema di gioco sta cambiando in base alle scelte prese sul mercato"

"Abbiamo altre due amichevoli prima della Supercoppa. Gli allenamenti stanno andando bene. Stiamo provando ad adattarci alle nostre caratteristiche. Stiamo cambiando il sistema. Ci vuole un po' di tempo, ma abbiamo il giusto tempo per farlo. I lunghi fanno sempre un po' di fatica durante la preseason. Per la convivenza non credo ci saranno problemi, dobbiamo mettere altri concetti offensivi. Abbiamo messo alcune cose, ora aggiungeremo altro. Abbiamo retto la pressione senza crisi. Ci sono stati due blackout nel test, ma c'è tutto per capire le situazioni".

Da oggi è possibile l'acquisto delle tessere stagionali

Via alla campagna abbonamenti della DelFes Avellino: oggi l'apertura online, da mercoledì, nella fascia oraria 17-19, sarà possibile anche alla biglietteria del PalaDelMauro.

Prezzi: tribuna VIP 250 euro, laterale 100, superiore 50

Saranno invece riservati, agli under 18, gli abbonamenti ridotti al prezzo di: tribuna VIP 200 euro, laterale 80, superiore 30. L’ingresso è gratuito fino a 10 anni.