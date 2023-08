Colpo in casa Sandro Abate: ufficiale l'arrivo di Wilde La nota della società irpina

La Sandro Abate, dopo la partenza di Alex, ha subito trovato il suo sostituto. Gli irpini, tramite un comunicato, hanno ufficializzato l'arrivo del pivot Wilde Gomes da Silva. Il brasiliano di fama internazionale è reduce dall'ultima esperienza nel Charleroi. In passato, invece, ha vestito le maglie di Barcellona, Pozo Murcia, oltre che aver gioito insieme alla Nazionale brasiliana vincendo la Coppa del Mondo sia nel 2008, sia nel 2012. Il suo palmares, inoltre, è ricco di tanti altri trofei tra cui 1 campionato brasiliano, 7 campionati di Spagna, 1 campionato russo, 5 Coppa di Spagna, 4 Coppa del Re, 3 Supercoppa di Spagna, 2 Coppa UEFA e, infine, 1 Coppa Iberica.

Di seguito, le prime parole del pivot Wilde: "Sono molto felice di iniziare un nuovo progetto con la Sandro Abate. Il club mi ha convinto con l'ambizione e la voglia di vincere. É un gruppo forte, conosco bene alcuni campioni che giocano ad Avellino. Sono un giocatore a cui piace vincere, non vedo l'ora di giocare nuovamente in Italia. Il campionato non è facile, ci sono molte squadre allestite per fare bene. Ringrazio la dirigenza per aver voluto puntare su di me".