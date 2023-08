DelFes Avellino, Carenza: "Buone sensazioni. È un gruppo affiatato" Finale di 75-70 nel test contro la Diesel Tecnica Sala Consilina al PalaDelMauro

Finale di 75-70, altra vittoria nel precampionato per la DelFes Avellino. La squadra irpina, al lavoro per il campionato di Serie B Nazionale, ha superato la Diesel Tecnica Sala Consilina con i parziali di 17-12, 24-21, 19-29 e 15-8. "È stata una prova positiva. La preparazione si sente, ma non ci siamo disuniti. Il gruppo è fondamentale. - ha spiegato il capitano della DelFes, Giovanni Carenza - Dopo 15 giorni di preparazione posso dire che le sensazioni sono molto buone. Stiamo lavorando bene, alla squadra piace lavorare e ai giocatori piace aiutarsi. Con un passo alla volta possiamo toglierci delle belle soddisfazioni".

"Conta il risultato di squadra"

"Mi sento bene e ho voglia di rilanciarmi dopo i numeri della scorsa stagione. - ha aggiunto Carenza - Conta, però, il risultato di squadra. Siamo molto fisici. Dovremo farlo vedere durante la stagione. Il nostro gioco interno dovrà aiutare gli esterni. Siamo completi, ma bisogna lavorare in palestra. Il nuovo campionato sarà molto difficile, ma ci sono tutti i presupposti per fare bene. Bisogna guardare al lavoro settimanale".

Foto: pagina ufficiale Facebook DelFes Avellino