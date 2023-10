Ariano, campionato Interregionale ciclocrono: ecco nuovi campioni della montagna Le maglie di campioni miglior scalatore per le diverse categorie

Con una festa conviviale si è volta ad Ariano Irpino la premiazione e la consegna delle maglie ai migliori cicloscalatori del campionato interregionale ciclocrono 2023. La premiazione si è svolta nell’accogliente location a ‘Li Ddoie Aulive’ ad Ariano Irpino alla presenza di numerosi appassionati delle due ruote, oltre,

agli atleti con famigliari al seguito, responsabili Csi (centro sportivo italiano) e organizzatori delle sei prove disputate valide per il campionato ciclocrono.

E’ stata una bella festa all’insegna dello sport ben organizzata dal responsabile Speedpass

Celestino Anzivino.

Le maglie di campioni miglior scalatore per le diverse categorie sono state assegnate a:

Cat. Elite, Nicola Campanile (team MMbike Andria);

Master1, Daniele Poliscano (Valva Team Cycling );

Master2, Vincenzo Damiano (team MMbike Andria);

Master3, Antonio Guadalupi (Sport Vieste);

Master4, Massimiliano Belsito (Cicogna Cerignola);

Master5, Pietro Terno (Ciclo Team Nostress);

Master6, Domenico Papaleo (Cicli Serino);

Master7, Fabrizio Catapano (New Daunia Cycling);

Master8, Orlando Cosimo (Team Padre Pio);

Nella categoria Woman Master 1 non è stata consegnata la maglia alla miglior scalatrice ad Anita Rufolo del team Valva Team Cycling leader classifica perché non ha disputato, come da regolamento, minimo cinque prove su sei programmate.

Stessa sorte per Annalisa Albanese che ha disputato quattro prove su sei. Il miglior grimpeur irpino vincitore della maglia è di Mirabella Eclano Domenico Papaleo del team Cicli Serino, mentre, un plauso va comunque fatto alla ciclista atripaldese Annalisa Albanese del team Eco Evolution Bike classificatosi al secondo posto categoria Woman Master1, Mario Vernacchio e Pino Acone dell’As.Civitas rispettivamente secondo e terzo nella categoria Master8.