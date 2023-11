Del Fes Avellino, Crosariol: "Testa a Cassino, vogliamo confermarci" Il coach della squadra irpina: "In trasferta teniamo sull'impatto fisico, ma non solo"

"Per la continuità e per confermarci in vetta garantendoci ulteriore tranquillità", così coach Andrea Crosariol ha presentato la prossima gara della sua Del Fes Avellino, reduce da un tris di vittorie per il primo posto condiviso dopo 7 turni e con lo sguardo rivolto alla trasferta di Cassino con la sfida contro la BPC Virtus in programma domani (ore 17). "Abbiamo ottenuto tre vittorie di fila con un gioco che migliora costantemente. - ha spiegato il tecnico della squadra irpina - Affronteremo Cassino in una gara difficile, ma con la fiducia del cammino che stiamo costruendo".

"Stiamo reggendo bene alle difficoltà che si presentano in trasferta"

"Vogliamo stare nella parte alta della classifica. Abbiamo dimostrato tanto in trasferta anche quando abbiamo perso con la Pielle Livorno, prima come noi. In trasferta giochiamo bene reggendo l'impatto fisico e non accusando il fatto di giocare fuori casa. Non ci facciamo trasportare dal tifo e dagli eventi. Cassino è simile a Desio, di energia, con tanta corsa, ma ha più gioco interno e dovremo adeguarci a questo dettaglio".