Del Fes Avellino, Burini: "Con la Fabo Herons per il riscatto immediato" Il playmaker: "C'è differenza tra l'essere alla pari o con un -4 in classifica"

"È una gara molto importante, non solo per la classifica, per noi giocatori. Sono quelle partite belle da giocare, intense, emozionanti anche a livello personale. La Fabo Herons ha dimostrato già in Supercoppa il suo valore, è allenata molto bene. A Montecatini si è replicato un qualcosa di già visto in passato tra coach e giocatori". Così Federico Burini ha presentato la prossima sfida della Del Fes Avellino. Domenica, con palla a due alle 18, al PalaDelMauro, la squadra irpina ospiterà la Fabo Herons Montecatini per la nona giornata del campionato di Serie B Nazionale.

"A Cassino si è ripetuto quanto successo in Supercoppa"

"Il passo falso con Cassino è stato un po' una doccia fredda. - ha aggiunto il playmaker della Del Fes - Abbiamo dato tutto per vincere, ma è successo quanto accaduto in Supercoppa. Avanti nel primo quarto, poi un blackout incomprensibile e ci siamo fatti sorpassare. Siamo stati bravi a tornare in partita, ma abbiamo perso. Prima di Cassino hanno vinto tre gare importanti e vogliamo cancellare subito il ko di Cassino".

L'obiettivo di restare in scia delle prime

"Non mi piace guardare la classifica dopo pochi turni, preferisco quella di fine girone d'andata, ma allo stesso tempo è vero, dobbiamo restare attaccati alle prime, vicini. C'è un po' differenza nel caso di trovarsi poi a -4 dalla vetta".