Del Fes Avellino, ecco Crotti: "Progetto in crescita. Orgoglioso di essere qui" Basket, Serie B Nazionale: conferenza stampa di presentazione in mattinata al PalaDelMauro

La Del Fes Avellino ha presentato il nuovo coach, Alessandro Crotti. Conferenza stampa in mattinata al PalaDelMauro per il tecnico di Crema in compagnia del presidente, Gennaro Canonico, del vice presidente, Giuseppe Lombardi, e del general manager, Antonello Nevola. "Innanzitutto il mio primo pensiero va ad Andrea Crosariol, che ha fatto un buonissimo lavoro. Non è mai bello quando succede una cosa del genere, si entra in corsa, sia per chi va, sia per chi arriva. - ha spiegato Crotti - Sono chiaramente contento di essere qua in una piazza storica come quella di Avellino. È un progetto in grande crescita. Per un allenatore è una soddisfazione immensa avere la chiamata da una società così importante. La squadra? Ben costruita. C'è qualche infortunio, ma il roster deve ambire al massimo. C'è disponibilità. Mi serviranno almeno i classici 40 giorni iniziali per una nuova impronta alla squadra. Lo diceva Antonello (Nevola, ndr): la squadra ha fatto bene, ma deve fare meglio e lavoreremo per questo. Andremo con cautela nell'inserire nuove situazioni. Ripartire da qualcosa di già fatto non è semplice, ma dobbiamo farlo. Ci sono alcune convivenze da sviluppare in campo, parlo ad esempio di Bortolin e Nikolic, ma non solo".

Il gm Nevola: "Essere stabilmente tra le prime quattro-cinque del torneo"

"I risultati a oggi sono anche buoni, non era solo una questione di risultati, ma il cammino fin qui ci ha portati ad alcuni dubbi e crediamo che sia utile uno step in più che la squadra non riusciva a fare. - ha aggiunto il gm Nevola - Il nostro pensiero è stato quello di intervenire sulla guida tecnica per cercare di dare nuovi stimoli. La squadra deve ambire a risultati importanti. L'obiettivo era ed è quello di non lasciare nulla di intentato, di fare tutti gli sforzi per raggiungere il massimo possibile. Sin dall'estate l'abbiamo detto: vogliamo fare molto bene ed essere stabilmente tra le prime quattro-cinque del raggruppamento. La qualificazione in Coppa Italia è difficile, mancano poche partite e si qualificano le prime due. Il nostro obiettivo è arrivare a un playoff con una buona posizione per giocarsi al massimo la post-season. Santucci? Non è infortunio lieve, richiederà del tempo".