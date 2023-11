Scandone Avellino vincente a Lucera: battuta la Sveva 66-72 Vittoria importante per la squadra di coach Sanfilippo dopo due sconfitte di fila

La Scandone Avellino passa a Lucera, batte la Sveva con il risultato di 66-72 nella decima giornata del girone G di Serie B Interregionale. Vittoria molto importante per la squadra allenata da coach Nino Sanfilippo, reduce da due sconfitte consecutive. La Scandone riparte con i due punti conquistati sul parquet di Lucera e sabato, con palla a due alle 20, al PalaDelMauro, gli irpini ospiteranno Mola New Basket 2012 con la gara che chiuderà il girone d'andata del raggruppamento. La Scandone firma in trasferta una vittoria preziosa nel cammino chiudendo la striscia di due ko di fila.

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S.Felice Scandone Avellino 1948