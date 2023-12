Basket: Scandone Avellino vincente su Mola New Basket (97-69) Serie B Interregionale: Sanchez, Trapani, Mazzagatti leader offensivi per la squadra irpina

L'Itecna Scandone Avellino ha superato Mola New Basket 2012 con il risultato di 97-69 nella gara valida per l'undicesima giornata del girone G di Serie B Interregionale. La squadra irpina domina volando con il +21 per l'intervallo e con Sanchez, Trapani e Mazzagatti protagonisti al tiro.

Il tabellino

Serie B Interregionale - Girone G

Undicesima Giornata

Itecna Scandone Avellino - Mola New Basket 97-69

Parziali progressivi: 29-20, 60-39, 77-56

FS Avellino: Trapani 18, Sanchez 19, Soliani 10, Pichi 6, Mazzagatti 18, Scolpini 4, D'Offizi 9, Bianco 11, Cianci 2. All. Sanfilippo.

In aggiornamento