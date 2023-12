Del Fes Avellino battuta dalla Akern Libertas Livorno (64-69) Serie B Nazionale: secondo ko consecutivo tra le mura amiche per la squadra irpina

Secondo ko consecutivo tra le mura amiche per la Del Fes Avellino. La squadra irpina è stata superata anche dall'Akern Libertas Livorno al PalaDelMauro con il risultato di 64-69 nella dodicesima giornata di campionato di Serie B Nazionale. In una gara equlibrata vittoria nel secondo e nel terzo parziale per i toscani sulla Del Fes.

Serie B Nazionale - Girone A

Dodicesima Giornata

Del Fes Avellino - Akern Libertas Livorno 64-69

Parziali: 18-16, 16-19, 19-23, 11-11

DF Avellino: Bortolin 19 (8/13, 0/1), Nikolic 11 (2/4, 2/2), Giunta 10 (5/7, 0/3), Chinellato 9 (3/5, 0/3), Vasl 7 (1/3, 1/7), Verazzo 5 (1/3, 1/2), Burini 3 (0/3, 1/2), Caridà (0/3, 0/1), Venga (0/1, 0/0), Spagnuolo, Basco

L. Livorno: Ricci 22 (6/8, 1/2), Lucarelli 14 (2/6, 2/5), Williams 9 (0/2, 3/3), Buca 6 (3/3, 0/0), Fratto 5 (1/3, 1/3), Saccaggi 5 (0/1, 1/3), Tozzi 4 (1/5, 0/2), Bargnesi 3 (1/3, 0/2), Allinei 1 (0/1, 0/0), Vicenzini

Foto: pagina ufficiale Facebook IVPC Del Fes Avellino