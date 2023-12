Del Fes Avellino al terzo ko di fila: la Paffoni Fulgor Omegna vince 97-78 Coach Crotti: "Siamo stati abbastanza impresentabili dopo un primo quarto di discreta energia"

La Del Fes Avellino esce sconfitta dal match contro la Paffoni Fulgor Omegna. Finale di 97-78 e terzo ko di fila per la squadra irpina guidata in panchina da coach Alessandro Crotti. Sono 26 i punti di Zan Kosic e 19 quelli di Filippo Fazioli per Omegna. Dall'altra parte non bastano i 23 punti di Miha Vasl, i 18 di Matias Bortolin e i 17 di Riccardo Chinellato.

Crotti: "Impresentabili, discreti solo nel primo quarto"

"Omegna è stata superiore in tutto. Complimenti a loro. - ha spiegato coach Crotti - Noi siamo stati abbastanza impresentabili dopo un primo quarto di discreta energia. Siamo implosi. Forse stiamo pagati i carichi di lavoro. Siamo deragliati nel piano partita facendo correre gli avversari e peccando nei dettagli individuali. C'è da lavorare, non da abbattersi. Il campionato è lungo, ma siamo reduci da una prova di bassissimo profilo".

Il tabellino

Serie B Nazionale - Girone A

Tredicesima Giornata

Paffoni Fulgor Omegna - Del Fes Avellino 97-78

Parziali: 18-19, 23-10, 34-20, 22-29

Omegna: Kosic 26 (6/6, 4/8), Fazioli 19 (2/3, 4/9), Solaroli 15 (3/4, 1/2), Balanzoni 12 (6/9, 0/0), Torgano 10 (1/1, 2/6), Baldassare 7 (3/6, 0/0), Picarelli 5 (0/0, 1/2), Coltro 3 (0/1, 1/2), Fomba, Jokovic, Puppieni, Trebeschi

DF Avellino: Vasl 23 (1/1, 6/11), Bortolin 18 (9/10, 0/0), Chinellato 17 (4/8, 0/1), Nikolic 8 (3/5, 0/1), Giunta 8 (4/6, 0/2), Burini 2 (1/6, 0/3), Carenza 2 (1/5, 0/1), Caridà (0/1, 0/6), Verazzo, Venga