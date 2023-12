Sandro Abate-Ecocity Genzano, Pavarese: "Guardiamo al futuro con ottimismo" Le dichiarazioni del club manager verdeazzurro alla vigilia della sfida con gli uomini di Angelini

La Sandro Abate si appresta ad affrontare l'Ecocity Genzano. Le due squadre scenderanno in campo alle 18:30 per disputare la sfida valida per la dodicesima giornata nel campionato di Serie A. Seconda gara consecutiva al PalaDelMauro per gli uomini di Piero Basile, che nell'ultimo turno hanno vinto di misura contro il Pomezia grazie alla rete di Hozjan. D'altra parte, la squadra di Angelini è reduce dall'1-1 maturato contro la Meta Catania. Sguardo alla classifica, entrambe le squadre, finora, hanno conquistato 18 punti.

A scandire l'attesa per la gara è stato il club manager degli irpini Gigi Pavarese: "È stato un avvio di stagione molto positivo soprattutto perchè è condizionato da alcune defezioni. Credo che dobbiamo essere soddisfatti di quanto fatto finora anche se forse c'è rammarico perchè potevamo avere qualcosa in più, ma questo ci servirà per il futuro. Noi guarderemo con ottimismo ai prossimi mesi, a partire dalla gara di domani contro l'Ecocity Genzano. Affronteremo uno dei migliori roster del campionato guidato da mister Angelini, che ha scritto la storia del calcio a 5 sia da calciatore, sia da allenatore. Gli auguriamo le migliori fortune per il rapporto che intercorre con noi. La nostra squadra ha lavorato con intensità, sacrificio e attenzione. Sappiamo che sarà difficile ma anche per gli avversari sarà complicata. Ci sarà da soffrire ma noi siamo la Sandro Abate".