Scandone Avellino battuta dalla Brain Dinamo Brindisi (75-77) Filipovic, con 31 punti, risulta decisivo per la vittoria degli ospiti al PalaDelMauro

La Scandone Itecna Avellino esce sconfitta dal match contro la Brain Dinamo Brindisi. Finale di 75-77 nella gara valida per la dodicesima giornata del girone G di Serie B Interregionale, la prima di ritorno. La squadra di coach Sanfilippo rimedia il ko con gli ospiti abili nel recuperare il -10 nell'ultimo quarto di gioco. Filipovic, con 31 punti, risulta decisivo per la vittoria del roster brindisino. Alla Scandone non bastano Soliani, Trapani e D'Offizi in doppia cifra.

Il tabellino

Serie B Interregionale - Girone G

Dodicesima Giornata

Itecna Scandone Avellino - Brain Dinamo Brindisi 75-77

Parziali progressivi: 18-22, 40-36, 57-54

S. Avellino: Trapani 10, Sanchez 10, Soliani 13, Pichi 2, Mazzagatti 2, Scolpini, D'Offizi 11, Bianco 9, Imbimbo 6, Cianci 7. All. Sanfilippo.

In aggiornamento