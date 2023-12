Karate: Ariano sfiora l'oro alla Youth League di Venezia Jesolo Il tecnico Antonio Salza: "E' un grande orgoglio per la nostra città"

Bronzo al prestigioso torneo Youth League di Venezia Jesolo, per l'atleta arianese Riccardo De Gregorio del Bushinkai di Ariano Irpino del tecnico Antonio Salza e presidente Michele Esposito. Un ricoscimento nella categoria kumite maschile U15-55kg su 96 atleti in gara.

La soddisfazione di Antonio Salza

"Un traguardo incredibile che sinceramente nemmeno io mi aspettavo, un torneo di una qualità altissima. Abbiamo sfiorato per pelo la finale per l'oro ma siamo felicissimi che una società nuova e giovane come la nostra sia arrivata al terzo gradino del mondo in questa categoria. E' un vero orgoglio, emozioni uniche."

Un torneo internazionale che ha visto la partecipazione di oltre 4000 atleti. I numeri: 32 medaglie. 8 conquistate dagli U21, 11 dagli juniores, 3 dai cadetti e 10, proprio oggi, dagli U14.

A conquistare la medaglia d’oro Ludovico Uccellari nei 50 kg di kumite, grazie a una vittoria nella finalissima tutta italiana contro l’argento Riccardo Castro. Argento per Silvia De Pasquale nei 52 kg sconfitta nella finalissima dalla croata Maric.