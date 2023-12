Sandro Abate, risolto il contratto di Gattarelli: il comunicato social Il calcettista saluta i verdeazzurri dopo la prima metà di stagione

Movimento in uscita in casa Sandro Abate. I verdeazzurri, dopo l'ufficialità dell'arrivo di Attilio Arillo, hanno reso nota la risoluzione del contratto di Daniele Gattarelli tramite un comunicato social. L'ex Lido di Ostia, arrivato tra gli irpini nel mercato estivo, ha concluso la sua esperienza con la Sandro Abate dopo la prima metà di stagione con un gol all'attivo segnato in occasione della sfida contro il Genzano.

Il comunicato social

"La Società Sandro Abate Five soccer comunica di aver risolto il contratto con Daniele Gattarelli. Il club ringrazia il giocatore per l’impegno profuso in questi mesi augurandogli le migliori fortune professionali e umane".