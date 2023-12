Del Fes Avellino al quinto ko consecutivo: la Logiman Crema vince 80-74 I lombardi superano la squadra irpina nella gara valida per la quindicesima giornata di B Nazionale

Al PalaBertocchi di Orzinuovi la Del Fes Avellino ha rimediato la quinta sconfitta di fila. Gli irpini sono stati superati dalla Logiman Pallacanestro Crema con il risultato di 80-74 nella gara valida per la quindicesima giornata del girone A di Serie B Nazionale. Parziali di 28-12, 17-21, 16-24 e 19-17 nella sfida che ha determinato il nono ko in campionato per la squadra allenata dal decimo turno da coach Alessandro Crotti, vincente al debutto nel derby contro la Paperdi Caserta, ultima in classifica, e ora in striscia aperta di cinque sconfitte consecutive che tengono sempre più lontana la Del Fes dall'obiettivo di vivere una stagione sin da subito da primi posti, come immaginato in estate dal club avellinese. In attesa dei risultati degli altri 7 match in programma oggi, la Del Fes è quartultima nel girone A con 12 punti.