Scandone Avellino vincente sulla Tecnoeleva Adria Bari 42-68 Serie B Interregionale (girone G): successo in trasferta per la squadra di coach Sanfilippo

La Itecna Scandone Avellino si rilancia subito battendo la Tecnoeleva Adria Bari in trasferta. Finale di 42-68 nella gara valida per la tredicesima giornata del girone G di Serie B Interregionale con la vittoria per la squadra irpina sui pugliesi. La Scandone chiude avanti il primo quarto e il vantaggio cresce con il passare dei minuti per una ripresa di pieno controllo. Per il roster di coach Nino Sanfilippo giovedì sarà sfida al PalaDelMauro con palla a due alle 20 contro la Miwa Energia Benevento.

Il tabellino

Serie B Interregionale - Girone G

Tredicesima Giornata

Tecnoeleva Adria Bari - Itecna Scandone Avellino 42-68

Parziali progressivi: 10-13, 25-32, 34-52

S. Avellino: D'Offizi 15, Sanchez 10, Scolpini, Bianco 14, Mazzagatti, Soliani 12, Pichi 3, Trapani 5, Imbimbo, Cianci 9. All. Sanfilippo

