Esame conclusivo per la qualifica di istruttore di nuoto: nuove prospettive Sinergia tra comitato regionale Campania, federazione e docenti

Esame conclusivo per conseguire la qualifica di istruttore di nuoto, rilasciata dalla federazione italiana nuoto È il primo corso per istruttore organizzato ad Avellino, grazie alla professionalità e determinazione del settore istruzione tecnica della federazione italiana nuoto sotto la guida di Vincenzo Allocco (vicepresidente e coordinatore del comitato regionale Campania).

Con una perfetta unione tra Federazione, enti e strutture presenti si riesce ad entrare in maniera diretta sul territorio.

I docenti sono stati Vincenzo Allocco, Ciro De Martinis, Lello Viscardi, Gianpiero Sauchella, Marco Salerno, Angela Parlato, Imma Esposito e Mario Altavilla

Un ringraziamento viene rivolto a Nives Cirelli, e al comitato regionale campano per aver reso possibile la realizzazione di questo corso. Numerosi i partecipanti che opereranno sul territorio incrementando con questa qualifica la cultura sportiva e garantiranno una elevata formazione tecnica.

Significativo il commento del docente e fiduciario di Salvamento Mario Altavilla, referente del primo corso ad Avellino.

"La collaborazione tra comitato, federazione e docenti è stata molto proficua. Questa sinergia ha consentito per la prima volta il raggiungimento di un obiettivo per la nostra provincia: la frequenza ed il conseguimento in loco ai nuovi istruttori di una qualifica idonea per uno sbocco lavorativo. Le società potranno incrementare il livello di formazione dell'utenza, grazie ad una istruzione completa e ad un livello molto alto di preparazione I migliori auguri a tutti i partecipanti."