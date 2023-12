La Scandone Avellino vince contro la Cestistica Benevento (63-51) Basket: pausa natalizia con il quarto posto della classifica nel girone G di Serie B Interregionale

La Itecna Scandone Avellino ha battuto la Miwa Energia Cestistica Benevento con il risultato di 63-51 nella gara valida per la terza giornata di ritorno del girone G di Serie B Interregionale. La squadra di coach Nino Sanfilippo chiude il 2023 con una vittoria molto importante, di continuità dopo il rilancio firmato in trasferta sul parquet della Tecnoeleva Adria Bari. Alla pausa natalizia la Scandone occupa il quarto posto della classifica con 16 punti (8 vittorie e 5 sconfitte) dopo 13 turni e il cammino del roster biancoverde ripartirà con la trasferta a Marigliano contro la Promobasket 2003 in programma domenica 7 gennaio con palla a due alle 18.

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S.Felice Scandone Avellino 1948

