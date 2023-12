Sandro Abate, pareggio in extremis contro l'L84: 3-3 al PalaMaggiore Gli irpini salgono a quota 20 punti in classifica

La Sandro Abate strappa un pareggio in extremis contro l'L84. La sfida, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A di futsal, è terminata con il risultato finale di 3-3. Nel primo tempo, botta e risposta tra Rescia e Arillo. Nella ripresa, i padroni di casa sono passati nuovamente in vantaggio prima di essere ripresi ancora una volta dal nuovo acquisto verdeazzurro. A due minuti dalla fine, l'L84 trova ancora la rete con Cuzzolino, ma Wilde a 30 secondi dal triplice fischio ha regalato agli irpini un punto importante. La squadra di Basile, dunque, sale a quota 20 punti in classifica e si appresta ad affrontare l'ultimo impegno del 2023: venerdì 29 dicembre sarà sfida contro la Pirossigeno Cosenza (ore 20:30).

Il tabellino

Marcatori: pt 9'10" Rescia, 19'51" Arillo; st 2'25" Cuzzolino, 6'27" Arillo, 18' Cuzzolino, 19'31" Wilde.

L84: Tondi, Rescia, Mateus, Cuzzolino, Josiko, Pasculli, Tuli, Fortini, Yamoul, Coco, Pazetti, Raguso. All.: Paniccia.

Sandro Abate: Parisi, Ugherani, Avellino, Gui, Arillo, De Luca, Venezia, Vitiello, Etzi, Wilde, Joselito, Di Luccio. All.: Basile.

Note: Espulsioni: pt 19'36" Mateus. Ammoniti: Arillo, Di Luccio, Josiko, Paniccia.

Arbitri: Andrea Seminara (Tivoli) e Alessandro Cannizzaro (Ravenna). Crono: Andrea Antonio Basile (Torino).