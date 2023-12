Basket: ecco la seconda edizione del Memorial Gennaro e Mimmo Bellizzi Appuntamento al PalaDelMauro domani e sabato, alla palestra del liceo classico Colletta venerdì

Torna il memorial Gennaro e Mimmo Bellizzi. Appuntamento al PalaDelMauro domani e sabato e alla palestra Gennaro Bellizzi del Liceo Classico Pietro Colletta per la giornata di venerdì con la partecipazione dell'Avellino Boars, di Cava Basket, Del Fes Avellino, Vito Lepore e Red Fox.

Il comunicato dell'ASD Avellino Boars

"La nostra iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, mira a celebrare la memoria di Mimmo e Gennaro Bellizzi, promuovendo al contempo valori di solidarietà e beneficenza attraverso lo sport. - si legge nella nota - Il torneo si svolgerà il giorno 28 ed il giorno 30 dicembre presso il PalaDelMauro e vedrà sfidarsi 3 squadre Boars (FIP, UISP e Old Stars) e la società di Cava Basket militante nel campionato di Divisione III. Durante il torneo sarà possibile effettuare delle offerte per sostenere due realtà che si occupano di aiutare i bambini in difficoltà: la Casa Famiglia dell’Immacolata di Roma della nostra amica Suor Antonia, che accoglie, ospita e reintegra famiglie in difficoltà di qualsiasi provenienza, e la Fondazione Heal che finanzia progetti di ricerca supportando il lavoro di medici e ricercatori impegnati nella lotta contro i tumori cerebrali in età pediatrica e patologie complesse. Inoltre, grande novità per questa seconda edizione: l’ASD Avellino Boars insieme alle società Del Fes Avellino, Vito Lepore Basket e Red Fox ha organizzato una giornata all’insegna del divertimento con i piccoli atleti presso la palestra Gennaro Bellizzi, il giorno 29 dicembre".