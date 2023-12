La Sandro Abate vince contro la Pirossigeno Cosenza: 4-3 al PalaDelMauro Gara pirotecnica tra le due squadre: gli irpini salgono a quota 23 punti in classifica

La Sandro Abate ha concluso in bellezza l'anno solare conquistando la vittoria casalinga contro la Pirossigeno Cosenza. La gara, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A di futsal, è terminata con un emozionante 4-3. Primo tempo pirotecnico caratterizzato da una pioggia di gol dovuto dai botta e risposta tra le due squadre. Tuttavia, sono stati i verdeazzurri a chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio. Nella ripresa, i padroni di casa hanno allungato il vantaggio, con gli ospiti che hanno provato ad accorciare le distanze a metà del secondo tempo. Nel finale, la Pirossigeno Cosenza ha tentato di strappare almeno un punto utilizzando il portiere di movimento, ma la Sandro Abate ha resistito conquistando così tre punti preziosi. La squadra di Basile, che sale a quota 23 punti in classifica, tornerà in campo il 7 gennaio per affrontare in trasferta lo Sporting Sala Consilina.

Il tabellino

Marcatori: pt 3’51” Wilde, 8’53” Felipinho, 11’42” Arillo, 11’45” Adornato, 13’25” Hozjan; st 2’29 Gui, 9’30” Bavaresco.

Sandro Abate: Parisi, Avellino, Gui, Di Luccio, Arillo, Vitiello, De Luca Ugherani, Wilde, Petrillo, Donatiello, Hozjan. All.: Basile.

Pirossigeno Cosenza: Del Ferraro, Poti, Marchio, Bavaresco, Petri, Marano Cantisani G., Marano Cantisani A., Adornato, Fanelli, Pagliuso, Pelezinho, Felipinho. All.: Tuoto.

Note: Ammoniti: Poti, Gui, Basile (dalla panchina), Felipinho.

Arbitro: Giovanni Zannola (Ostia Lido) Francesco Sgueglia (Finale Emilia). Crono: Emilio Romano (Nola).