Del Fes Avellino: risoluzione consensuale con Marco Venga Serie B Nazionale: domenica la squadra irpina sarà ospite della Lars Virtus Arechi Salerno

La Del Fes Avellino ha salutato ufficialmente Marco Venga. La squadra irpina ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il centro classe 2003. La Del Fes è al lavoro per il derby campano con la Lars Virtus Arechi Salerno, in programma domenica con palla alle 18 al PalaSport Carmine Longo di Capriglia di Pellezzano. Il 2023 del roster allenato da coach Alessandro Crotti si è chiuso con la vittoria sulla Gema Montecatini al PalaDelMauro (65-60).

Il comunicato ufficiale

"La Del Fes Avellino Ssdrl comunica la risoluzione consensuale del contratto con l’atleta Marco Venga. La società intende ringraziare il giocatore per l’impegno profuso durante la stagione in corso e le ultime due annate agonistiche porgendogli i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera".

Foto: ufficio stampa Del Fes Avellino Ssdrl