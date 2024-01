Del Fes Avellino ko a Castell'Arquato contro Fiorenzuola (81-70) Irpini sconfitti con cinque uomini in doppia cifra al termine dei 40 minuti

Il secondo quarto risulta decisivo per l'allungo della Pallacanestro Fiorenzuola sulla Del Fes Avellino e la vittoria dei padroni di casa sul parquet di Castell'Arquato sugli irpini. Finale di 81-70 nella diciottesima giornata di campionato di Serie B Nazionale (girone A). Alla Del Fes non bastano le prove di Bortolin, Chinellato, Verazzo, Burini e Vasl in doppia cifra.

Il tabellino

Serie B Nazionale - Girone A

Diciottesima Giornata

Fiorenzuola Bees - Del Fes Avellino 81-70

Parziali: 18-19, 24-16, 17-19, 22-16

Fiorenzuola: Sabic 25 (4/5, 4/11), Venturoli 20 (3/3, 4/5), Preti 10 (2/4, 1/4), Voltolini 8 (1/3, 2/2), Bottioni 6 (2/4, 0/1), Biorac 4 (2/3, 0/0), Re 3 (0/1, 1/2), Giacchè 2 (1/2, 0/1), Ricci 2 (1/2, 0/1), Seck 1, Bettiolo, Gaye

DF Avellino: Bortolin 15 (6/11, 0/1), Chinellato 14 (3/6, 2/2), Verazzo 13 (3/5, 1/4), Burini 10 (2/4, 1/8), Vasl 10 (0/1, 3/7), Nikolic 6 (2/3, 0/0), Carenza 2 (1/4, 0/1), Giunta, Agosto, Curcio

Foto: pagina ufficiale Facebook IVPC Del Fes Avellino