Del Fes Avellino: "Episodi spiacevoli in occasione del match dell'Under 17" Ieri sera la vittoria della Virtus Arechi Salerno contro la squadra irpina al PalaDelMauro

Match tra formazioni under 17 al PalaDelMauro nella serata di ieri e la Virtus Arechi Salerno ha superato la Del Fes Avellino ottenendo il pass per la fase interzona: vittoria per i blaugrana in gara 3 con il risultato di 53-64. Al termine della gara la Del Fes ha sottolineato il disappunto per "episodi spiacevoli", così definiti dal club irpino e rimarcati in una nota ufficiale pubblicata sui social.

Il comunicato ufficiale del club

"La Del Fes Avellino Ssdrl e la Avellino Basket Academy prendono le distanze e si dissociano dagli episodi spiacevoli avvenuti in occasione della sfida della Under17 Eccellenza, contro la Virtus Arechi Salerno, di Martedì 30 Gennaio presso il Pala del Mauro di Avellino. Tali episodi non rappresentano minimamente i valori e l’etica dello sport come momento di condivisione e pure competizione, danneggiandone l’immagine stessa. La società tiene inoltre a precisare il suo impegno della diffusione e nella promozione di tali valori fin dal settore giovanile come condizione necessaria per la formazione di uno sportivo. Confidiamo pertanto che le forze dell’ordine possano prendere gli opportuni provvedimenti per sanzionare tali comportamenti".

Foto: pagina ufficiale Facebook Del Fes Avellino