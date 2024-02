La White Wise Monopoli batte la Scandone Avellino (88-82) B Interregionale: sabato sarà sfida casalinga contro la Sveva Pallacanestro Lucera per gli irpini

La Scandone Avellino esce sconfitta dal match contro la White Wise Monopoli nella gara valida per la ventesima giornata del girone G di Serie B Interregionale con il risultato di 88-82. Alla squadra biancoverde non bastano le prove di Bianco, Pichi e Soliani per vincere in trasferta, nel match giocato nella Tendostruttura di via Pesce. La Scandone tornerà in campo sabato con palla a due alle 20. Il roster di coach Sanfilippo ospiterà la Sveva Pallacanestro Lucera al PalaDelMauro: ultimi due turni per il girone G e per la prima fase del nuovo torneo. Lucera sarà reduce dalla sconfitta casalinga rimediata contro la Promobasket Marigliano 2003 con il punteggio di 74-77. Sarà obiettivo riscatto, quindi, per entrambe le squadre nel prossimo fine settimana.

Foto: ufficio stampa Felice Scandone