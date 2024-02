Del Fes Avellino, Crotti: "A Piombino un esame nel nostro percorso" Il tecnico: "Forse non ci ritengono più da playoff, ma conta pensare al nostro cammino"

"Ragioniamo sulla gara singola e sicuramente non abbiamo un cliente facile". Testa solo al prossimo match per la Del Fes Avellino. Domenica (ore 18) al Palasport Tenda la squadra irpina sarà ospite della Solbat Piombino per la ventitreesima giornata di Serie B Nazionale (girone A). Ecco il commento di coach Alessandro Crotti: "Soprattutto in casa Piombino è una squadra che gira ad altissimo potenziale offensivo. - ha spiegato il tecnico della Del Fes - Vive sul tiro da 3 con una batteria di tiratori pazzesca e con ottimi lunghi. Sarà una gara tosta, ma vogliamo dare continuità spalmando qualità lungo i 40 minuti non avendo più le pause del passato che hanno condizionato i nostri risultati e la nostra classifica. Il calendario non è negativo: abbiamo 6 gare in casa contro squadre che ci seguono. Su consapevolezza e fiducia posso dire che non sono mai mancate, però eravamo finiti in loop negativo per gare buttate nel finale. Adesso stiamo producendo e vogliamo dare continuità. Dobbiamo vedere la classifica tra un po', basta poco per scivolare e risalire in questo girone. Abbiamo avuto la brutta partita con Fiorenzuola, con la Pielle Livorno la gara è scivolata sul finale. Siamo in crescita e vogliamo crescere. Forse non ci ritengono più da playoff, ma conta pensare al nostro percorso e a domenica".