Scandone Avellino, Festa: "Pronti per sfidare la Sveva Lucera" Il commento dell'assistant coach della squadra biancoverde verso la prossima gara

L'assistant coach della Scandone Avellino, Luca Festa, ha presentato la prossima sfida dei biancoverdi. Domani (ore 20) la squadra allenata da Nino Sanfilippo ospiterà la Sveva Pallacanestro Lucera al PalaDelMauro nel match valido per il penultimo turno della regular season di Serie B Interregionale: "Sarà una partita importantissima visto che ormai mancano solo due gare per la prima fase. - ha spiegato Festa - Lucera viene da un ottimo periodo, ne ha vinte quattro delle ultime cinque e ha perso nell'ultimo weekend con Marigliano e con divario minimo. Sappiamo le difficoltà che abbiamo avuto nella gara di andata con loro. Affronteremo una squadra che punta a correre molto. Abbiamo preparato i dettagli nel corso della setimana e occorrerà una partita solida dal punto di vista tecnico e tattico, soprattutto in difesa. Non dovremo disunirci: è un qualcosa che è avvenuto in termini di prestazioni, meno di risultati e anche a causa degli infortuni che dobbiamo fronteggiare".

Foto: ufficio stampa Felice Scandone