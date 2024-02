Del Fes Avellino, Crotti: "La squadra ha offerto il peggio, arbitro maleducato" Il coach della squadra irpina: "Siamo riusciti a fornire il peggio di quello che potevamo dare"

La Del Fes Avellino è reduce dal ko contro la Rimadesio Desio e nel post-gara il coach della squadra irpina, Alessandro Crotti, non ha nascosto il disappunto per la prova offerta dal suo roster, ma anche per la direzione arbitrale, in particolar modo del secondo arbitro: "È stata una gara che abbiamo meritato di perdere per quanto messo sul campo. - ha spiegato Crotti nella sala stampa del PalaDelMauro - Avevamo trovato la forza per rientrare per poi ricadere in errori banali e questo dispiace. È un passo indietro per diversi aspetti. Volevo sottolineare che tanti si lamentano degli arbitraggi, ma il signor Cassiano non si deve permettere di essere maleducato nei confronti dell'allenatore. Questa cosa dà molto fastidio. Dovrebbe rivedersi la partita e vedere tutte le sviste che ha commesso prima di essere maleducato, in quanto è inaccettabile un comportamento del genere. Qua mi fermo e non parlo più degli arbitri. Sulla partita sicuramente siamo riusciti a fare peggio di quanto abbiano fatto male i due arbitri, ma ce la siamo cercata, ma dopo una parvenza di buona pallacanestro presentata nelle ultime quattro gare siamo riusciti a fornire il peggio di quello che potevamo dare in una gara in cui Desio ha avuto il merito di crederci".

Foto: pagina ufficiale Facebook IVPC Del Fes Avellino