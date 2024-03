Del Fes Avellino, Crotti: "Con Legnano sarà scontro diretto" Serie B Nazionale: domenica (ore 17) la gara contro la SAE Scientifica

"Con Legnano sarà uno scontro diretto". Così Alessandro Crotti, coach della Del Fes Avellino, si è espresso verso la sfida contro la SAE Scientifica, in programma domenica (ore 17) al PalaBorsani di Castellanza. "Abbiamo gli stessi punti e all'andata abbiamo perso di un punto in casa. - ha sottolineato il tecnico della squadra irpina - Partita che ha valore doppio. In caso di sconfitta sarebbe un -2 con il 2-0 per loro negli scontri diretti. È una squadra in forma. Andremo per giocare la nostra pallacanestro sperando di non trovare la solita buca che ogni tanto ci capita e dare continuità a quello che stiamo facendo. Legnano ha talento ed esperienza. Sarà un banco di prova su un bel campo, una gara differente e impegnativa. Non sarà forse decisiva. Abbiamo cinque scontri diretti in 7 gare. Ci è mancata la continuità, dobbiamo essere bravi a non avere cadute restando sul pezzo".