La Del Fes Avellino vince contro la SAE Scientifica Legnano (77-79) Serie B Nazionale (girone A): terza vittoria consecutiva per gli irpini di coach Crotti

Nell'equilibrio sui quaranta minuti il +5 per la Del Fes Avellino al 10' fa la differenza. La squadra irpina vince in trasferta sul parquet della SAE Scientifica Legnano con il risultato di 77-79 nella gara della ventottesima giornata del girone A di Serie B Nazionale. Sono quattro uomini in doppia cifra per la Del Fes di coach Crotti con un quinto a sfiorarla.

Il tabellino

Serie B Nazionale - Girone A

Ventottesima Giornata

SAE Scientifica Legnano - Del Fes Avellino 77-79

Parziali: 13-18, 22-20, 20-20, 22-21

Legnano: Marino 15 (2/2, 3/8), Raivio 15 (5/12, 1/1), Sacchettini 14 (7/14, 0/0), Planezio 12 (0/1, 3/4), Casini 8 (2/2, 1/1), Scali 6 (2/6, 0/2), Ponziani 6 (3/8, 0/0), Sipala 1 (0/0, 0/2), Fragonara (0/0, 0/1), Amorelli, Pirovano, Ghigo

DF Avellino: Nikolic 15 (6/9, 1/2), Bortolin 13 (5/13, 0/0), Vasl 12 (1/1, 2/3), Verazzo 10 (1/2, 2/6), Chinellato 9 (3/7, 1/1), Fresno 7 (2/5, 1/3), Burini 5 (1/6, 1/5), Carenza 5 (1/4, 1/1), Giunta 3 (1/1, 0/0), Agosto, De Angelis