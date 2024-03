Calcio a 5, Serie A: Sandro Abate settima con l'Italservice Pesaro Venerdì 29 sarà sfida al PalaCesaroni contro la Ecocity Genzano per gli irpini

Reduce dal ko (4-3) contro la Fortitudo Pomezia, la Sandro Abate occupa il settimo posto della classifica di Serie A di calcio a 5 in compagnia dell'Italservice Pesaro: 42 punti dopo 26 gare di campionato. Venerdì 29 (ore 20.30) la squadra irpina sarà ospite della Ecocity Genzano al PalaCesaroni.

Il tabellino

Calcio a 5 - Serie A

Ventiseiesima Giornata

Fortitudo Pomezia - Sandro Abate 4-3 (2-2 pt)

F. Pomezia: Molitierno, Matteus, Cesaroni, Esposito, Miguel Angelo, Tarenzi, Yeray, Gattarelli, Micheletto, Murilo, Bueno, Raubo. All. Grassi

S. Abate: Parisi, Ugherani, Wilde, Avellino, Arillo, Galletto, Vitiello, Etzi, Abate, Joselito, Di Luccio, Hozjan. All. Basile

Marcatori: 9'40'' pt Wilde (S), 12'40'' Hozjan (S), 14'30'' Murilo (F), 16'00'' Yeray (F), 1'03'' st Arillo (S), 15'20'' Miguel Angelo (F), 16'30'' Micheletto (F)

Ammoniti: Matteus (F), Avellino (S), Arillo (S), Yeray (F), Murilo (F), Abate (S), Molitierno (F)

Espulsi: 12'00'' st Matteus (F) per doppia ammonizione

Arbitri: Colombin, Campanella

Crono: Colangeli

Foto: ufficio stampa Asd Sandro Abate Five Soccer