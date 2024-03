Del Fes Avellino, Chinellato: "Playoff? Chiamati a confermarci" Domenica la sfida in trasferta contro l'Akern Libertas Livorno

"Abbiamo trovato il ritmo soprattutto in difesa. In ogni gara ci stiamo ponendo degli obiettivi e li stiamo ottenendo al di là di qualche partita che è andata male, ma in tante altre sono arrivate buone prestazioni e punti. Ora tocca dare il massimo fino alla fine della stagione regolare": così Riccardo Chinellato, ala della Del Fes Avellino, si è espresso lungo la pausa del campionato di Serie B Nazionale. Domenica la squadra irpina, quinta in classifica nel girone A, sarà ospite dell'Akern Libertas Livorno.

"Non possiamo più commettere errori"

"Abbiamo seguito i dettagli, il piano difensivo è stato rispettato nelle ultime gare. - ha aggiunto Chinellato - I risultati in casa? Non saprei perché, ma almeno fino a poco tempo fa ci siamo espressi meglio fuori casa che al PalaDelMauro. Si sta creando una bella tifoseria e spero che porteremo nuove soddisfazioni anche in casa. Dobbiamo pensare di gara in gara, ogni partita viene sviluppata in base alle caratteristiche degli avversari. L'attacco viene dopo la difesa e gli accorgimenti vengono definiti in settimana. I playoff? Basta poco per restare fuori dai giochi. Non possiamo commettere altri errori. Ce la giocheremo con tutte".

Foto: ufficio stampa DelFes Avellino Ssdrl