Del Fes Avellino, Crotti: "L'obiettivo è il quarto posto" Domenica (ore 18) la sfida tra la Akern Libertas Livorno e la squadra irpina

Trasferta a Livorno per la Del Fes Avellino. I biancoverdi saranno ospiti dell'Akern Libertas e verso il match di domenica (ore 18), valido per il ventinovesimo turno del girone A di Serie B Nazionale, ecco la presentazione di coach Alessandro Crotti: "Affronteremo una delle squadre top nel torneo. - ha spiegato il tecnico della Del Fes - Forse è la più forte per qualità fisiche, nella finale di Coppa Italia persa avevano fuori Lucarelli ed era una assenza abbastanza importante. Resta una squadra che può recitare un ruolo importante fino alla fine del campionato. Le finali sono gare secche, si decidono negli episodi. La Libertas ha un pacchetto lunghi super ed esterni di qualità per un roster completo".

"L'importante è imparare dagli errori e non ripeterli"

"In settimana abbiamo lavorato bene, il solo Burini si è fermato per l'influenza. C'è stato qualche problema per Bortolin, limitato da un fastidio alla schiena. - ha aggiunto Crotti - Speriamo di avere tutti a disposizione, ma mi interessa la qualità dell'allenamento con la concentrazione che sto vedendo. Da qui alla fine vivremo praticamente sempre gare da dentro o fuori. Ci sarà questa trasferta, ma poi anche nelle altre gare sarà tutto uno scontro diretto. L'obiettivo è arrivare quarti, ma dove arriveremo lo vedremo alla fine. Dopo aver vinto a Piombino abbiamo perso due volte in casa: l'importante è imparare dagli errori e non ripeterli. Il calendario non è il massimo, ma andremo in campo per dimostrare la crescita del gruppo".