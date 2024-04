San Martino, un paese nel pallone: al "Pignatelli" è festa.... Promozione Come ai bei tempi: i biancorossi stravincono il campionato di Prima categoria

"Tutti insieme". E' stato lo slogan di questi mesi e così è rimasto fino alla fine: in un sabato pomeriggio d'aprile San Martino Valle Caudina riscrive la propria storia calcistica e aggiorna l'albo dei trionfi.

Davanti al pubblico delle grandi occasioni accorso al "Pignatelli", i biancorossi di mister Mario Lo Iaco hanno centrato il prestigioso traguardo. Dopo aver stravinto il campionato di Prima categoria, ora anche la matematica lo conferma: i caudini sono tornati in Promozione.

Per una piccola realtà, è come un dolce ricordo nel passato glorioso dei Turtoro, dei Savoia, dei La Selva, Abate, Corvo, Pisaniello e sicuro si farà torto a tanti non citandoli tutti. Allora si chiamava Polisportiva, oggi Real: cambia la forma, ma non la sostanza.

Una cavalcata trionfale che ha avuto nel presidente Antonio Pisaniello il condottiero di uno staff societario affitato e animato da tanta passione, con una squadra di giovani talentuosi e perbene.

Al triplice fischio, il Real San Martino celebra la vittoria del campionato. Ed i campo e sugli spalti può partire la festa.