La Scandone Avellino passa a Barcellona Pozzo di Gotto (75-81) Festa: "Complimenti ai ragazzi per l’approccio e per la mentalità dimostrata"

Vittoria preziosa in chiave playoff per la Scandone Avellino. La squadra irpina ha vinto a Barcellona Pozzo di Gotto contro la Next Casa con il finale di 75-81 nella gara valida per la sesta giornata del play-in silver di Serie B Interregionale. "Siamo contenti della vittoria che portiamo a casa. - ha spiegato l'assistant coach della Scandone, Luca Festa - Sapevamo di affrontare una gara su un campo difficile e contro una squadra giovane ma dal grande talento, incontrata proprio nel loro momento migliore della stagione. Siamo stati solidi e costanti per tutti i 40 minuti ma soprattutto abbiamo mantenuto la lucidità nei momenti decisivi della gara. Complimenti ai ragazzi per l’approccio e per la mentalità dimostrata questa sera". Domenica prossima (ore 18) la Scandone sarà ospite della Siaz Piazza Armerina.

Il tabellino

Serie B Interregionale - Play-in Silver

Sesta Giornata

Next Casa Barcellona - Scandone Avellino 75-81

Parziali: 22-25, 19-18, 19-15, 15-23

S. Avellino: D'Offizi 1, Sanchez 16, Bianco 5, Mazzarese 13, Cianci 11, Soliani 8, Pichi 13, Trapani 10, Tonello 4, Mazzagatti ne. All. Sanfilippo

Foto: ufficio stampa Felice Scandone